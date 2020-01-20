Американские солдаты, по некоторым данным, остановили российских военных в Сирии

Это случилось в субботу на дороге к спорному нефтяному месторождению Румейлан, передает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на свои источники. Российскому военному патрулю пришлось возвращаться назад. Инцидент произошел в районе, который контролируют курдские силы самообороны. Там же, по данным агентства, располагается авиабаза США. Аналогичный инцидент произошел в четверг, но тогда россиянам не дали проехать курды.