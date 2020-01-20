В суде Ванкувера начинаются слушания об экстрадиции финансового директора компании Huawei из Канады в США

Мэн Ваньчжоу задержали больше года назад по запросу прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка. Ее обвиняют в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Позже топ-менеджера китайской телекоммуникационной компании отпустили под залог в 10 млн. канадских долларов. Вашингтон обвиняет Huawei в промышленном шпионаже и нарушении антииранских санкций. В компании обвинения отвергают.