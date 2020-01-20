В ходе столкновений в ливанской столице накануне пострадали не менее 70 человек

В субботу количество раненых составляло почти 600, как демонстрантов, так и сотрудников сил безопасности. Полиция применила против участников акций протеста водяные пушки, слезоточивый газ и резиновые пули. Демонстранты пытались прорваться к президентскому дворцу. Беспорядки возобновились в Бейруте на прошлой неделе. До этого они проходили с середины октября. Граждане республики недовольны экономическим положением и коррупцией.
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