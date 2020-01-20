Одного задержанного на марше памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой оставили на ночь в ОВД «Тверской»

На него составили протокол о неподчинении законному требованию полицейского, сегодня ожидается судебное заседание, пишет сайт ОВД-Инфо. Всего были задержаны девять человек. Пятерых отпустили из ОВД «Арбат» без составления протоколов. Троих обвинили по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. И обязали явиться в ОВД для составления протоколов о нарушении правил участия в акции.

В самом шествии памяти убитых 11 лет назад Маркелова и Бабуровой участвовали, по данным объединения «Белый счетчик», чуть мене 1,5 тысяч человек.