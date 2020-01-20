Неделя памяти жертв Холокоста начинается сегодня в России

Она продлится до 2 февраля. Центральным мероприятием недели станет вручение премии «Хранители памяти». Оно состоится в воскресенье в Москве. Наградой отмечают людей, кто внес особый вклад в сохранение памяти о Холокосте. Сегодня в столице на Никольской улице открывается выставка, посвященная трагедии. В Третьяковской галерее пройдут кинопоказы. По оценкам историков, жертвами Холокоста в годы Второй мировой войны стали более 6 млн. евреев.