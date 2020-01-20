Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний

Он прыгнул в купель головой вниз и ударился о дно. Как рассказали местному телеканалу «Каскад» очевидцы, по внешним признакам нырявший находился в состоянии алкогольного опьянения. Спасатели вытащили его из воды, пострадавший госпитализирован. В областном МЧС говорят, что это единственное ЧП в регионе за время крещенских купаний.