Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова раскритиковала действия силовиков во время протестов в Москве

В интервью журналу Forbes она назвала произошедшее «беспределом, который идет от правоохранительных органов». Что она понимает под «беспределом» в этом случае, дочь пресс-секретаря президента не уточнила. По ее мнению, нельзя сравнивать митинги «желтых жилетов» в Париже и протесты в Москве минувшим летом. В частности потому, что у французов требования были экономическими, а в России – политическими.