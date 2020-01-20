Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова раскритиковала действия силовиков во время протестов в Москве

В интервью журналу Forbes она назвала произошедшее «беспределом, который идет от правоохранительных органов». Что она понимает под «беспределом» в этом случае, дочь пресс-секретаря президента не уточнила. По ее мнению, нельзя сравнивать митинги «желтых жилетов» в Париже и протесты в Москве минувшим летом. В частности потому, что у французов требования были экономическими, а в России – политическими.
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