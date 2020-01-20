Основная часть доходов нового премьер-министра России является результатом инвестиций, пишет газета «КоммерсантЪ»

По сведениям издания, Михаил Мишустин разместил на депозитах средства, которые заработал до 2010 года в компьютерном и инвестиционном бизнесе. После возвращения на госслужбу он сначала передал активы супруге, а после они были проданы. Ранее Фонд борьбы с коррупцией объявил, что по их данным, супруга Мишустина заработала около 800 млн. руб. Основатель фонда Алексей Навальный потребовал от нового главы правительства объяснить, каким образом это произошло.