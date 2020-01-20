Компании, связанные с Евгением Пригожиным, как пишет «Новая газета», займутся нефтедобычей в Сирии

По сведениям издания, в декабре парламент республики принял законопроекты о заключении договоров на геологоразведку и добычу нефти и газа с двумя фирмами — «Велада» и «Меркурий». В штате одной из них – всего два человека. В среде нефтяников о самих компаниях ничего не известно. Учредителем «Велады», как пишет газета, была одна из сотрудниц фирмы петербургского бизнесмена. «Меркурий» заключал с «Военторгом» контракты на поставку продовольствия в армию. Однако в впресс-службе Пригожина сказали «Новой», что обе компании не имеют отношения к предпринимателю.