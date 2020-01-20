Лавров: Берлинская конференция по Ливии не позволила завязать устойчивый и серьезный диалог

Так считает глава МИД России Сергей Лавров. Однако, по его словам, Москва положительно оценивает итоги встречи. Хотя переговоры не позволили преодолеть разногласия между участниками ливийского конфликта. На конференцию в Берлин накануне прилетели главы России, Турции, Франции. А также генсек ООН, премьер-министр Великобритании, госсекретарь США, представители Алжира, Египта, ОАЭ, Китая. В Берлин прибыли глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж и командующий антиправительственными силами Халифа Хафтар.