Верхняя палата парламента Великобритании рассмотрит сегодня проект выхода из Евросоюза

Палата общин уже приняла его в прошлом месяце.

Документ, который сегодня представят палате лордов, описывает правила, по которым страна будет выходить из ЕС. Например, он полностью запрещает продлевать транзитный период переговоров. В документе сказано, что Великобритания выйдет из союза в течение 2020-ого года даже есть не получится достигнуть соглашений по всем вопросам.

Британская газета Guardian со ссылкой на экспертов пишет, что скорее всего так и случится, поскольку двенадцати месяцев не хватит, чтобы всё обсудить.

Причем речь идет не только о международных переговорах. За это время должны полностью подготовить и принять новые законы относительно миграции, сельского хозяйства, окружающей среды и торговли, то есть в тех сферах, которые сейчас страна регулирует с помощью правил Евросоюза.

Официально Великобритания выйдет из Евросоюза на следующей неделе, 31 января.