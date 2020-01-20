В Канаде начинается рассмотрение дела об экстрадиции в США финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу

В Штатах её обвиняют в мошенничестве и нарушении санкций против Ирана.

Экстрадиция Мэн Ваньчжоу в США возможна при одном условии: если власти Канады сочтут действия финансового директора Huawei преступлением. Такую позицию намерена отстаивать в Верховном суде провинции Британская Колумбия защита топ-менеджера. Ваньчжоу – дочь основателя и главы китайской компании — не признаёт вину в сделке с дочерним филиалом, который находится в Иране, и нарушении санкций США за торговлю с Исламской республикой. Финансового директора задержали по запросу Штатов в аэропорту Ванкувера больше года назад. Поместили под стражу, но вскоре по решению суда перевели под домашний арест. За это Ваньчжоу пришлось внести залог в семь с половиной миллионов долларов. Пекин призвал Вашингтон прекратить необоснованно подавлять китайские компании, в том числе Huawei. Там обвинения в торговле с Ираном в обход санкций США также отрицают.

Ожидается, что приговор Ваньчжоу суд Канады вынесет до октября.