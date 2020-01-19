Доходы семьи премьер-министра Михаила Мишустина складываются из прибыли от инвестирования

Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на анализ налоговых деклараций председателя правительства. «Коммерсант» пришел к выводу, что доходы Мишустина стали результатом грамотного вложения средств, которые нынешний премьер начал зарабатывать задолго до поступления на госслужбу.