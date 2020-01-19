Американские военные помешали российским коллегам выйти к месторождению нефти недалеко от сирийского города Румелайя

Как передает агентствоAnadolu, американские военные дислоцируются на сирийской территории на подконтрольных. Отрядам народной самообороны и Рабочей партии Курдистана зонах. По данным СМИ, база ВВС США тоже располагается в районе Румелайн. Отмечается, что российские военные направлялись из Амуды. Но не смогли достигнуть конечного пункта они прекратили рейд и вернулись обратно.