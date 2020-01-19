Связанные с Евгением Пригожиным компании «Велада» и «Меркурий» займутся геологоразведкой и добычей нефти в Сирии

Как выяснила «Новая газета» в среде нефтяников о таких компаниях никому неизвестно. В декабре прошлого года парламент Сирии принял законы о заключении договоров на геологоразведку и добычу нефти и газа с двумя российскими нефтяными компаниями. «Велада» получает блок 23, а «Меркурий» — блоки 7 и 19. По словам министра нефти Сирии, на каждом блоке запасы составляют не менее 250 млрд кубометров газа. Связь компании с Пригожиным установили журналисты «Настоящего времени».