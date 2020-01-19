Участники конференции по Ливии в Берлине призвали восстановить монополию государства на законное применение силы

Они предлагают создать единые ливийские силы безопасности под гражданским руководством. Как говорится итоговом документе конференции, военизированные группировки в Ливии должны разоружиться или быть включены в государственныеструктуры безопасности на индивидуальной основе. Обе стороны ливийского конфликта определили своих представителей в комитете по мониторингу режима прекращения огня. Генсек ООН Антониу Гутерриш рассчитывает, что первое заседание комитета состоится в ближайшие дни. Встреча по экономическим реформам в Ливии пройдет в течение двух-трех недель.