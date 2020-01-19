Международная конференция по Ливии в Берлине завершена

В Берлине завершилась конференция по Ливии, в которой приняли участие представители 12 стран и 4 международных организаций. Наблюдатели уже придали ей статус «исторического события».

Итогом многочасовой конференции стало подписание коммюнике, подготовленного в ходе долгих переговоров. Основные его пункты – поддержание эмбарго ООН на поставки оружия и установление постоянного перемирия в Ливии. 16 сторон, участвующих в конференции, договорились также об усиленном контроле эмбарго. Один из важных пунктов коммюнике – начало нового политического процесса под руководством ООН. Он должен привести к восстановлению государственных институтов в стране.

Последние спорные вопросы соглашения были разрешены за день до начала конференции. Главным посредником между сторонами стал президент Объединённых Арабских Эмиратов, с которым Ангела Меркель провела отдельную встречу.

Берлинская конференция, которая готовилась под эгидой ООН с августа прошлого года, призвана начать процесс мирного урегулирования военного конфликта в Ливии. Перед встречей генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что необходимо предотвратить дальнейшее обострение войны. Иначе конфликт может привести к «гуманитарному кошмару». Это поставила целью и Ангела Меркель, взяв на себя обязанности по руководству так называемым «берлинским процессом».

Для большинства участников конференции мир в Ливии не был приоритетным вопросом. Тем не менее ни одна из прибывших в Берлин делегаций не собиралась блокировать заранее подготовленное в ООН коммюнике. Сотрудничеством российской стороны Меркель заручилась во время своего визита в Москву 11 января.

Ни один из подготовленных 55 пунктов коммюнике не вызвал противоречий у участников мероприятия. На конференции достигнуты лишь промежуточные договоренности. Так считает руководитель Центра Европа-Ближний Восток Института Европы РАН Александр Шумилин Главы МИД стран ЕС обсудят результаты берлинского саммита в понедельник.