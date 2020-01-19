Президент Турции Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии.

По сведениям агентства ДПА, Эрдоган покинул Ведомство федерального канцлера с частью своей делегации. Причины не уточняются. Между тем, глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж и противостоящий ему командующий ЛНА Халифа Хафтар Согласились на мониторинг за соблюдением перемирия. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает агентство АНСА. Оба назвали по пять членов такого органа, создание которого предусмотрено планом действий Миссии ООН по поддержке в Ливии.