Президент Турции Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии.

По сведениям агентства ДПА, Эрдоган покинул Ведомство федерального канцлера с частью своей делегации. Причины не уточняются. Между тем, глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж и противостоящий ему командующий ЛНА Халифа Хафтар Согласились на мониторинг за соблюдением перемирия. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает агентство АНСА. Оба назвали по пять членов такого органа, создание которого предусмотрено планом действий Миссии ООН по поддержке в Ливии.
Самое обсуждаемое
Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал СМИ «мочить» журналистов и блогеров за критику и «искажение» фактов Он пояснил, что речь идет о журналистах и блогерах, которые приезжают из других регионов и, цитата, «начинают писать, не знаю о чем и о ком. Лишь бы, значит, заработать на разных схемах»...
«Яблоко» создает совет по разработке альтернативных поправок к Конституции и будет добиваться их рассмотрения на референдуме Мы считаем, что наша общая гражданская и политическая ответственность в том, чтобы предложить альтернативу пожизненному личному правлению и добиться вынесения этой альтернативы на суд народа России…
Пределы нынешнего «законодательного поля» Если власть продолжит спешное, мошенническое, вопреки нормальной процедуре, проталкивание изменений в Конституцию, подрывающее ее правовую логику и систему балансов, мы должны прямо и четко заявить о нелегитимности происходящего и о непризнании результата это нелегитимного процесса…
Джонсон заявил Путину, что нормализация отношений сейчас невозможна Об этом говорится в сообщении канцелярии главы британского правительства по итогам встречи Джонсона и Путина на полях конференции по Ливии в Берлине. Джонсон также заявил о неизменности позиции Великобритании по инциденту в Солсбери
«Не менять Конституцию!» — вредный лозунг Неожиданно узнали, что часть оппозиционеров 19 января собирается превратить шествие памяти С.Маркелова и А.Бабуровой в акцию под лозунгом «Не менять Конституцию!», который на мой взгляд, будет лишь выставлять оппозицию в неадекватном виде и работать на руку действующей власти…