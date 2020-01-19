Джонсон заявил Путину, что нормализация отношений сейчас невозможна

Нормализации отношений между Москвой и Лондоном не будет пока РФ угрожает безопасности Соединенного Королевства и его союзников. Об этом говорится в сообщении канцелярии главы британского правительства по итогам встречи Джонсона и Путина на полях конференции по Ливии в Берлине. Джонсон также заявил о неизменности позиции Великобритании по инциденту в Солсбери. Путин и Джонсон встретились впервые с момента избрания последнего лидером правящей Консервативной партии и премьер— министром Великобритании в июле прошлого года.