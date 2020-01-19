Посольство Украины в Великобритании потребовало удалить национальный герб страны — трезубец — из пособия по экстремизму для британских медработников и учителей. Фотографию с татуировкой в виде украинского герба в брошюре разместили в числе знаков и символов праворадикальных групп рядом с нацистской символикой. Подпись под фотографией гласит: «Украинский трезубец (националистический)».