Посольство Украины в Великобритании потребовало удалить национальный герб страны — трезубец — из пособия по экстремизму для британских медработников и учителей. Фотографию с татуировкой в виде украинского герба в брошюре разместили в числе знаков и символов праворадикальных групп рядом с нацистской символикой. Подпись под фотографией гласит: «Украинский трезубец (националистический)».
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