Пресс-служба главы Чувашии разъяснила его призыв «мочить журналистов»

По словам пресс-секретаря Михаила Игнатьева, Олега Сидорова, глава региона говорил о необходимости раскрыть подноготную блогеров, которые по заказу распространяют негативную информацию. Ранее в местных СМИ сообщалось, что на торжественном мероприятии в честь Дня печати Игнатьев заявил, что «надо мочить» журналистов, которые «с утра до вечера критикуют власти» .