В Тюмени горит склад с макулатурой

По данным МЧС, площадь возгорания составляет 1000 кв. метров. Как передает ТАСС, здание склада одноэтажное, общая площадь превышает 14 тыс. кв. метров. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. К тушению привлечено 83 человека и 32 единицы техники.