Многотысячная акция противников искусственного оплодотворения прошла в Париже

В шествии, как передают местные СМИ, приняли участие десятки тысяч человек. Официальные данные о численности пока не предоставили ни организаторы, ни МВД. Общий девиз марша — «Вперед, дети!». Незадолго до начала марша рядом с Лувром прошла контр-манифестация сторонников свободного доступа к соответствующей процедуре, в том числе для секс-меньшинств.