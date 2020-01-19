В Германии возобновились переговоры между сторонами конфликта в Ливии

В Берлин прибыли представители двух основных враждующих сторон — правительства в Триполи, действующего при поддержке ООН, и сил, верных генералу Хафтару, которые базируются на востоке страны. В Берлин также прибыли российский президент Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон и премьр-министр Британии Борис Джонсон. Джонсон, кстати сказал Путину на полях конференции, что позиция Британии по инциденту в Солсбери не изменилась, а нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит активность, угрожающую Британии. Это была первая личная встреча двух лидеров.