Участники международной конференции по Ливии в Берлине окончательно согласовали текст итогового документа

По сведениям ТАСС из дипломатических источников, документ предлагает разбить процесс урегулирования в Ливии на шесть «корзин»: прекращение огня, выполнение оружейного эмбарго, политический процесс, реформа сектора безопасности, экономическая реформа, соблюдение норм гуманитарного права и прав человека. Предлагается также отказаться от вмешательства в вооруженный конфликт в стране.