Американская частная компания SpaceX провела успешные испытания системы аварийного спасения экипажа космического корабля Crew Dragon. Для этого корабль был запущен в космос при помощи ракеты Falcon 9. Тест был призван проверить надежность системы спасения т имитировал запуск Crew Dragon к МКС. На борту корабля были только два манекена.