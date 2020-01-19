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19:32, 19 января 2020

Компания SpaceX провела успешные испытания системы аварийного спасения экипажа космического корабля Crew Dragon

Американская частная компания SpaceX провела успешные испытания системы аварийного спасения экипажа космического корабля Crew Dragon. Для этого корабль был запущен в космос при помощи ракеты Falcon 9. Тест был призван проверить надежность системы спасения т имитировал запуск Crew Dragon к МКС. На борту корабля были только два манекена.



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