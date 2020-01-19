Иранский глава расследования по сбитому украинскому авиалайнеру может на следующей неделе посетить Украину

Как сообщило Управление по безопасности на транспорте Канады, кроме обсуждения хода расследования, он может посетить лабораторию по расшифровке бортовых самописцев. Согласно последним заявлениям иранских авиационных властей, черные ящики сбитого Ираном украинского лайнера пока не будут предаваться зарубежным специалистам.