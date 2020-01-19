Основатель компании SpaceX Илон Маск хочет через 30 лет заселить планету Марс людьми

Город-миллионник на Марсе, работа там для всех желающих и кредиты колонизаторам — экспансию Красной планеты Илон Маск наметил к 2050-му году. Основатель SpaceX планирует в ближайшее десятилетие построить тысячу космических кораблей многоразового использования Dragon Crew, они по расчётам Маска должны перевезти на Красную планету около миллиона человек. Таким образом, на Марсе может появиться целый город. Маск сообщил, что собирается запускать на планету в среднем по три корабля в день, поэтому путешествие на Марс для всех станет доступным. Те у кого нет достаточной суммы смогут взять кредит, обещал миллиардер. На каждом космическом предположительно будет до ста человек и примерно сотне тонн груза. Кораблям также предстоит отвезти на Марс десятки тонн строительных материалов, инструментов, продуктов и воды. Отправлять на Красную планету пассажиров Маск планирует, когда орбиты двух планет находятся ближе всего друг к другу. Стоит заметить, что Земля и Марс сближаются до некоторого минимального расстояния примерно раз в два года. То, что его амбициозные планы не пустой звук, основатель SpaceX подтвердил фотографией в твиттере, на ней можно увидеть детали будущего корабля.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в начале успеха назвал успехи Маска преувеличением. По словам чиновника, презентация космического корабля многоразового использования Starship не произвела на него впечатления.