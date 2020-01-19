Генсек ООН призвал международное сообщество действовать решительно, чтобы предотвратить гражданскую войну в Ливии

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество действовать решительно, чтобы предотвратить полномасштабную гражданскую войну в Ливии. С таким заявлением он выступил на открытии международной конференции по Ливии в Берлине. В работе конференции принимают президенты России и Турции.

Как заявил перед началом встречи Владимир Путин, Москва и Анкара продолжают тесное сотрудничество по вопросам урегулирования ливийского конфликта.

В свою очередь, турецкий лидер Тайип Эрдоган считает, что в Ливии остаются силы, не заинтересованные в мирном прекращении конфликта.

Со своей стороны Госсекретарь США Майкл Помпео сказал, что ливийцы сами должны решить, каким будет их будущее – без насилия, подогреваемого внешними силами.

Напомним, в Ливии после свержения Муамара Каддафи в 2011 году воцарилось двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия.