В немецком Рупольдинге завершился этап Кубка мира по биатлону. Российские спортсмены вновь остались без наград.

Нынешний сезон в полной мере открывает для биатлонного мира Францию. Если раньше героем нации здесь был Мартен Фуркад, то сейчас картина изменилась. Днем ранее французы, напомню, выиграли эстафету. А сегодня — впятером оказались в первой десятке пасьюта. Даже законодатели мод норвежцы выглядели слабее.

Лучшим из скандинавов стал Ветле Шоста Кристиансен, которому досталась бронза. Ну а вторым за Фркадом-младшим финишировал его соотечественник Кентен Фийон Майе. Что же касается российских биатлонистов, то лучшим из них в гонке преследования оказался Александр Логинов, показавший 10-й результат. Остальные наши участники – за пределами первой двадцатки.

Добавим, что очередная неудача отодвинула российских биатлонистов на 4-е место в зачете Кубка Наций.