Катера Корпуса стражей исламской революции задержали в Персидском заливе три кувейтских рыболовецких судна

Как передает иранское агентство Тасним, представитель КСИР утверждают, что шхуны незаконно проникли в этот регион. Задержаны девять моряков, они переданы иранским судебным властям. Официальных комментариев со стороны властей эмирата по поводу инцидента не поступало.