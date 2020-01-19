Дмитрий Медведев в целом доволен работой правительство под своим руководством в течение восьми лет

В интервью «Первому каналу» экс-премьер, а ныне зампред Совбеза сказал, что работа первого правительства, которое он возглавил, началась во время второй волны кризиса, когда резко упали цены на энергоносители. Кроме того, после присоединения Крыма в отношении России ввели санкции, что «довольно болезненно ударило по экономике». Медведев также заявил, что правительству пришлось заниматься такой «важнейшей», по его оценке темой, как импортозамещение.