Адвокаты обжалуют взыскание Котову, который он получил в колонии из-за перчаток, полученных от другого осужденного

Адвокаты обжалуют взыскание Константину Котову, который он получил в колонии из-за перчаток, полученных от другого осужденного. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Мария Эйсмонт.

По ее словам, администрация исправительной колонии N 2 г.Покрова объявила осужденному активисту Константину Котову выговор за то, что он принял перчатки от другого осужденного, который «проявил свою человечность».

«У Константина мерзли руки, через меня он передал просьбу отцу, который отправил ему перчатки бандеролью. Но Косте их так и не дали. В какой-то момент один из осужденных его пожалел и дал ему запасную пару перчаток. А теперь оба получили выговор. Это взыскание чревато тем, что второму осужденному, рассчитывающему выйти по УДО (условно-досрочное освобождение-ЭМ), эта история может повлиять в худшую сторону. Чудовищная история, человек наказан за то, что он проявил свою человечность», — рассказала М.Эйсмонт.

По словам Мария Эйсмонт, несмотря на то, что было написано заявление на имя начальника колонии, где адвокат просила вызывать ее в случае какого-либо дисциплинарного взыскания, на заседание дисциплинарной комиссии адвоката никто не пригласил. Более того, начальник колонии Александр Муханов назвал «незаконной» просьбу Котова связаться с адвокатом Эйсмонт чтобы та представляла его интересы на дисциплинарной комиссии.

Адвокат добавила, что в ближайшее время этот выговор будет обжалован.

Активиста К.Котова приговорили к четырем годам колонии общего режима за участие в акциях протеста за публикацию в фейсбуке с призывом участвовать в митинге на Трубной площади.