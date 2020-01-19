Международная конференция по Ливии начала работу в столице Германии

Форум при участии России и США проводится по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель. Согласие принять в ней участие дали ливийские лидеры Файез Сарадж и противостоящий ему Халифа Хафтар. Россию на форуме представляет президент Владимир Путин. Вопрос возможного введения в Ливию международных сил нужно обсуждать Консенсусом. Так считает замглавы МИД РФ Михаил Богданов. По его словам, не только от главы международно-признанного правительства нацсогласия Ливии Сарраджа зависит решение этого вопроса.