Тела погибших при крушении самолета в Иране украинцев сегодня доставили в Киев

Их встречало высшее руководство страны.

Закрытые гробы, обернутые в цвета государственного флага, один за другим выносят из самолета под траурную музыку, исполняемую оркестром. Их несут по летному полю, грузят в 11 катафалков. Неподалеку несколько военных – в их руках флаги Украины, Ирана, Канады, Швеции, Великобритании, Германии, Афганистана, всех стран, граждане которых погибли в катастрофе. За процессией наблюдали премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной рады, глава МИДа и другие министры, а также президент Украины Владимир Зеленский. Он вскоре после трагедии пообещал, что тела погибших будут возвращены на родину, чтобы родные могли с ними попрощаться

Кортеж с телами погибших направился к терминалу аэропорта, где состоялась церемония прощания. Стоящие на обочине на протяжении всего пути представители украинских силовых служб, склонив голову, провожали катафалки. У терминала люди встречали кортеж, выстроившись живым коридором, с цветами в руках и слезами на глазах, многие мужчины приклонили колено. Церемония прощания продлится еще два часа.

Боинг украинский авиакомпании разбился 8 января при вылете из Тегерана. В катастрофе погибло 176 человек. Иранские власти признали, что военные сбили лайнер по ошибке