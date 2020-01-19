Акция в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой прошла сегодня в центре Петербурга

Она завершилась несанкционированным шествием.

Несколько десятков человек сегодня собрались на пересечении Невского проспекта и малой садовой улицы в самом центре петербурга. Там они выстроились в очередь, чтобы постоять с одиночным пикетом. Плакатов принесли несколько, на них было написано цитирую: «полицейский террор — это новый фашизм», «нет пыточному правосудию» и «долой власть насилия в полиции, тюрьмах, армии и и семье», полицейские проверяли документы и переписывалипаспортные данные всех участников. Активисты говорили о необходимости помнить убитых антифашистов и о том, что неонацистские настроения в обществе никуда не делись и с этим надо бороться.один из организаторов акции Иван Марков считает, что спецслужбы и чиновники виноваты в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой

Также они выступили против задержаний оппозиционеров, против пыток и полицейского произвола. Часть людей пришла с плакатами в поддержку фигурантов дела «сети» — напомню нескольких молодых людей обвиняют в подготовке госпереворота, они сами рассказали, что оговорили себя после пыток. Когда акция на невском проспекте закончилась, около пятидесяти человек с цветами отправились на Марсово поле, там они возложили цветы. Несмотря на то, что шествие не было согласовано, никого не задержали.

Напомним, адвоката Маркелова и журналистку Бабурову убили 11 лет назад. Маркелов занимался делами семей антифашистов: которые погибли от рук московских скинхедов