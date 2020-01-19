Шествие в память адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой, убитых одиннадцать лет назад, прошло сегодня в Москве

Шествие в память адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасией Бабуровой, убитых одиннадцать лет назад, прошло сегодня в Москве. Привычными для этой акции антифашистскими лозунгами не обошлось.
В центре столицы сегодня собрались люди с самыми разными политическими взглядами. В начале колонны шли антифашисты, над ними был транспарант со словами Маркелова, цитирую, «нам всем нужна защита от нацистов и мафиозных властей», конец цитаты.
За ними были люди с флагами левых партий и других подобных общественных организаций. Они, как правило, высказывались против сложившегося экономического строя.
Позже шли феминистки и ЛГБТ активисты. Ближе к концу шествия нескольких молодых людей из одной такой группы задержат за плакат, где были упомянуты люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Сотрудники Росгвардии не обратили внимания на то, что ранее этот транспарант, как и все остальные, проверили на входе. Всего мне довелось увидеть четыре случая, когда людей повели в автозаки за плакаты. Почти каждый раз остальные участники в это время скандировали «позор» и «отпускай».
Вдоль всего шествия можно было увидеть людей с фотографиями убитых Маркелова и Бабуровой. Многие также несли цветы, которые в конце маршрута положили на месте их гибели. Муниципальный депутат района Хамовники Илья Азар, который поучаствовал в акции, сказал мне, что произошедшее одиннадцать лет назад нельзя забывать, а движение антифашистов в России играет большую роль.
Ближе к концу колонны шли люди с Конституциями в руках. Они вышли сегодня, чтобы выступить против изменений в главный закон страны, которые на этой неделе инициировал президент. Несмотря на то, что полиция предупредила одного из авторов этой инициативы муниципального депутата Юлию Галямину о том, что проводить несогласованные акции недопустимо, у них никаких проблем с законом не было.
Акция длилась около двух часов. Организация «Белый счетчик» объявило, что на улицы вышли полторы тысячи человек. При этом организатор шествия сказал «Эху», что участников было около семисот.
Шествие в память адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой, убитых одиннадцать лет назад, прошло сегодня в Москве
Шествие в память адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасией Бабуровой, убитых одиннадцать лет назад, прошло сегодня в Москве. Привычными для этой акции антифашистскими лозунгами не обошлось.