Шествие в память адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой, убитых одиннадцать лет назад, прошло сегодня в Москве

Шествие в память адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасией Бабуровой, убитых одиннадцать лет назад, прошло сегодня в Москве. Привычными для этой акции антифашистскими лозунгами не обошлось.

В центре столицы сегодня собрались люди с самыми разными политическими взглядами. В начале колонны шли антифашисты, над ними был транспарант со словами Маркелова, цитирую, «нам всем нужна защита от нацистов и мафиозных властей», конец цитаты.

За ними были люди с флагами левых партий и других подобных общественных организаций. Они, как правило, высказывались против сложившегося экономического строя.

Позже шли феминистки и ЛГБТ активисты. Ближе к концу шествия нескольких молодых людей из одной такой группы задержат за плакат, где были упомянуты люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Сотрудники Росгвардии не обратили внимания на то, что ранее этот транспарант, как и все остальные, проверили на входе. Всего мне довелось увидеть четыре случая, когда людей повели в автозаки за плакаты. Почти каждый раз остальные участники в это время скандировали «позор» и «отпускай».

Вдоль всего шествия можно было увидеть людей с фотографиями убитых Маркелова и Бабуровой. Многие также несли цветы, которые в конце маршрута положили на месте их гибели. Муниципальный депутат района Хамовники Илья Азар, который поучаствовал в акции, сказал мне, что произошедшее одиннадцать лет назад нельзя забывать, а движение антифашистов в России играет большую роль.

Ближе к концу колонны шли люди с Конституциями в руках. Они вышли сегодня, чтобы выступить против изменений в главный закон страны, которые на этой неделе инициировал президент. Несмотря на то, что полиция предупредила одного из авторов этой инициативы муниципального депутата Юлию Галямину о том, что проводить несогласованные акции недопустимо, у них никаких проблем с законом не было.

Акция длилась около двух часов. Организация «Белый счетчик» объявило, что на улицы вышли полторы тысячи человек. При этом организатор шествия сказал «Эху», что участников было около семисот.