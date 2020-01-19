Около 62% решений ЕСПЧ в отношении России, «ожидают исполнения»

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Института права и публичной политики. Владимир Путин ранее утверждал, что Россия исполняет все решения ЕСПЧ, хотя считает некоторых из них «явно неправовыми». Ранее во время послания Федеральному собранию президент предложил зафиксировать в Конституции приоритет российских законов над международным правом.