Дмитрий Медведев сохранит за собой пост председателя партии «Единая Россия»

В интервью Первому каналу экс-премьер, назначенный зампредом Совета безопасности, сказал, что замещение этой должности не противоречит тому, чтобы заниматься политической деятельностью. По словам Медведева, «Единая Россия» продолжит подготовку к предстоящим в 2021 году выборам в Госдуму.