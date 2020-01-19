В Подмосковье турнир по бразильскому джиу джитсу завершился массовой дракой

Потасовка в одном из спортивных залов Красногорска началась после завершения спаррингов, сообщает телеканал «Матч ТВ». Зрители спустились в зону, где проходили соревнования, и один из них затеял конфликт с участником турнира. Они сцепились, окружающие попытались их растащить, но кого-то это только раззадорило в итоге в драку ввязались некоторые спортсмены и зрители. Видеозапись инцидента вскоре попала в интернет. На ней видно, как сцепились несколько человек, одного оттаскивают, заваливают на пол, рядом стоящий молодой человек наносит ему ногой удар по голове. Потом накал ненадолго спадает, но кто-то вновь начинает провоцировать толпу, слышно нецензурную брань,

опять завязывается борьба. В тематической группе в соцсети ВКонтакте пользователи отметили, что участники драки пренебрегали приемами джиу джитсу в пользу дворовой разборки, они осудили молодых людей за неспортивное поведение и предложили отстранить их от других соревнований. Что именно изначально послужило причиной конфликта, неизвестно.

Как сообщается, полиция начала проверку по факту массовой драки