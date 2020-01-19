В Москве состоялось шествие памяти убитых 11 лет назад адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой

В Москве состоялось шествие памяти убитых 11 лет назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. По данным ОВД Инфо, в ходе марша полицейские задержали более 10 человек. К основной колоне присоединились противники внесения поправок в Конституции. После шествия, которое прошло по бульварам Москвы, участники возложили цветы к месту убийства, у станции метро «Кропоткинская». По данным «Белого счетчика», в шествии приняли участии около 1,5 тысячи человек.