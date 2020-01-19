Большунов занял I место в гонке преследования классическим стилем на 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Россиянин Александр Большунов занял первое место в гонке преследования классическим стилем на 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Чехии. Следующий этап Кубка мира пройдет с 25 по 26 января в Германии.
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