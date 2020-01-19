Иран пока не принял решения об отправке черных ящиков украинского лайнера за границу

Как заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, иранские эксперты пытаются самостоятельно расшифровывать бортовые самописцы. По его словам, в случае неудачи, они будут отправлены на Украину и Францию. Накануне Резайефар утверждал, что бортовые самописцы сбитого под Тегераном Boeing будут отправлены на Украину.