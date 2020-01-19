Палата лордов британского парламента может переехать в Йорк на севере Англии

Это телеканалу «Скай ньюс» подтвердил председатель правящей Консервативной партии Джеймс Клеверли. По информации «Санди таймс», на этой неделе премьер-министр Борис Джонсон дал указание начать разработку плана по перемещению из Лондона места заседаний верхней палаты парламента. При этом север Англии выбран неслучайно: позиции Консерваторов здесь слабы. Если эти планы будут реализованы, то Йорк начнет играть важную роль в политической жизни страны впервые со времен английской революции XVII века.