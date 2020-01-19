Нарушителей режима прекращения огня в Ливии ждут санкции

Это предусмотрено проектом итогового документа берлинской конференции по Ливии.

По сведениям CNN, ограничения будет вводить СБ ООН. Документ потребует «воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт или же во внутренние дела Ливии». В проекте также заложен механизм мониторинга за мирным соглашением, которое, как ожидается, будет достигнуто в Берлине, а также призыв к недопущению атак на нефтяную инфраструктуру страны.