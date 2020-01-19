В Чехии в доме для инвалидов произошел пожар, в результате погибли 8 человек и несколько десятков пострадало

Полицейские сообщают, что первый звонок о пожаре поступил около 5 утра по местному времени, по их словам возгорание началось в одной из комнат дома для инвалидов, после чего распространилось на три соседние. В чем причина, пока неясно, сказала мэр Вейпрта Житка Гавдунова. В результате восемь человек погибли, тридцать были спасены. Жертвами пожара стали люди с психическими нарушениями. «Среди убитых и раненых нет никого из работников дома, среди тех, кто получил легкие ранения, был один полицейский, который отравился дымом», — сказал пресс-секретарь Службы скорой мед. помощи региона Прокоп Воленик. Объявлена чрезвычайная ситуация. Вертолет не смог взлететь из-за плохой погоды. На место прибыло семь медицинских бригад, в том числе две немецкие, так как город находится на границе с Германией. Премьер-министр Андрей Бабиш приехал на место катастрофы, и руководитель пожарного спасательного корпуса Драгослав Рыба также отправился на место возгорания.

Пожар в Вейпрты с восемью жертвами является вторым наиболее трагическим с 1990 года. В октябре 2010 года В результате пожара в Праге погибло 9 человек.