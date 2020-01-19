В Берлине при строгих мерах безопасности началась конференция по Ливии

В ней принимают участие представители 12 стран и 4 международных организаций.

Как обычно бывает во время мероприятий с целым рядом высокопоставленных глав государств и правительств, автолюбителям рекомендуется не въезжать в центр Берлина. Экскурсии по реке Шпрее весь день будут запрещены. Целый ряд улиц и водных артерий перекрыты. Не разрешается использовать также воздушно пространство для любых летательных средств. На крышах домов вокруг ареала администрации канцлера и бундестага расположены снайперы. Перекрыты были некоторые улицы на пути из центрального аэропорта Тегель в центр города.



В конференции примут участие главы России, Турции, Франции и Великобритании, министр иностранных дел США Майк Помпео, а также представители сторон военного конфликта – премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж и генерал Халифа Хафтар. Прибытие всех высокопоставленныхполитиков сопровождается берлинской полицией. По данных профсоюза полиции, более трех тысяч стражей порядка заняты транспортными разводками, оцеплением и обеспечением безопасности. Около полутора тысяч полицейских прибыли из других федеральных земель. Большое количество стражей порядка объясняется высокой ступенью безопасности многих прибывших глав государств.



Особая ступень действует в отношении президентов Путина и Эрдогана. Вокруг российского и турецкого посольства заварены все водосточные люки. До прибытия лидеров все помещения обыскиваются саперными собаками.

В Берлине также ожидается несколько демонстраций, однако число участников, по данным полиции, не превышает полутысячи человек.