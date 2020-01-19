Тела украинцев погибших при крушении Боинга, сбитого иранскими военными при вылете из Тегерана, доставили в Киев

Самолёт с погибшими украинцами в аэропорту Киева встречало высшее руководство страны, почётный караул и военный оркестр. 11 гробов, покрытых флагами Украины, вынесли из самолёта. Военные держали флаги стран, чьи граждане были на борту лайнера и были сбиты иранской ракетой при вылете из Тегерана в Киев. Помимо украинского жёлто-голубого полотнища были флаги Ирана, Канады, Швеции, Великобритании, Германии, Афганистана. Траурная церемония началась в одном из терминалов аэропорта Борисполь. В ней участвуют президент Украины Владимир Зеленский, премьер Алексей Гончарук, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высшие должностные лица. Президент стоит, опустив голову. Церемония продлится до вечера. В Боинге, сбитом в этом месяце иранскими военными, погибло 176 человек, все кто находился на борту. 11 из них были украинцы: весь экипаж лайнера и двое пассажиров. Власти Ирана несколько дней скрывали от мира почему упал самолёт и только затем признались: его сбили военные по ошибке, приняв лайнер за американский объект.

Киев ждёт от Тегерана передачи чёрных ящиков сбитого самолёта, чтобы приступить к расшифровке информации.