Дмитрий Медведев объяснил отставку своего правительства

По его словам, среди причин – фактор времени. Бывший премьер в интервью «Первому каналу» отметил, что специально изучил вопрос о сроках работы правительств советского периода и даже царского периода, после чего пришел к выводу, что в новейшей истории России никто ранее до него не возглавлял правительство более восьми лет, передает ТАСС. Медведев добавил, что в целом доволен своей работой. На днях он неожиданно ушел в отставку и занял пост заместителя Путина в Совете безопасности.
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