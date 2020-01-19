Дмитрий Медведев объяснил отставку своего правительства

По его словам, среди причин – фактор времени. Бывший премьер в интервью «Первому каналу» отметил, что специально изучил вопрос о сроках работы правительств советского периода и даже царского периода, после чего пришел к выводу, что в новейшей истории России никто ранее до него не возглавлял правительство более восьми лет, передает ТАСС. Медведев добавил, что в целом доволен своей работой. На днях он неожиданно ушел в отставку и занял пост заместителя Путина в Совете безопасности.