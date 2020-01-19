В Москве задержан участник акции с плакатом «Путин, уходи», к которому прикреплена Конституция

Об этом сообщает портал ОВД-Инфо. В столице проходит акция памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Как сообщает наш корреспондент с места событий, в согласованном шествии участвуют несколько сотен человек. Данных полиции пока нет.

Одиночные пикеты в память о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой прошли сегодня в Петербурге.

Для меня участие в акции памяти убитых Маркелова и Бабуровой – это вопрос принципиальный, — сказал нам один из организаторов и участников пикетов, представитель движения «Альтернативные левые» Иван Марков.

По словам Маркова, сейчас бороться с фашизмом становится все сложнее.